quarta, 11 de marÃ§o de 2026
RegiÃ£o

Guarda Civil Municipal de IbatÃ© recebe novo fardamento com tecnologia Dry Fit e proteÃ§Ã£o UV

11 Mar 2026 - 17h20
A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu nesta semana um novo fardamento que vai além da estética. O investimento prioriza a saúde, o desempenho e a valorização dos agentes que atuam diariamente na proteção da população.

Os novos uniformes foram confeccionados com tecido Dry Fit, tecnologia amplamente utilizada no esporte de alto rendimento e que agora passa a integrar a rotina dos guardas municipais. Diferente dos tecidos convencionais, o material possui capacidade de absorção e evaporação rápida do suor, ajudando a manter o corpo seco e em temperatura adequada mesmo sob sol intenso ou durante longas jornadas de patrulhamento.

Além disso, o tecido conta com proteção contra raios UV, oferecendo mais segurança para os agentes que permanecem muitas horas nas ruas.

De acordo com o comandante da GCM, Jeslei Rigolão, o conforto do novo uniforme é percebido logo no primeiro uso.

O conforto é perceptível logo no primeiro momento. O uniforme tem ótimo caimento, não prende e não incomoda. A respiração do tecido garante mobilidade total para qualquer situação. Isso demonstra respeito com o profissional que veste a farda”, destacou o comandante.

Cada agente recebeu um kit completo de fardamento, composto por:

  • 2 camisas com tecnologia Dry Fit e proteção UV;

  • 2 calças táticas de alto desempenho;

  • 1 jaqueta tática de frio, resistente e corta-vento;

  • 1 cinturão tático funcional para equipamentos;

  • 1 boné operacional;

  • 1 par de calçados táticos adequados para longas caminhadas e corridas.

Para o prefeito Ronaldo Venturi, a renovação dos uniformes simboliza o compromisso da gestão com a segurança pública e com a valorização dos servidores.

Não se faz segurança de qualidade sem valorizar quem está na linha de frente. Esses novos uniformes oferecem mais conforto, proteção e motivação para a nossa Guarda, que ganha ainda mais condições de proteger a cidade com dedicação e profissionalismo”, afirmou.

