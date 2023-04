Grupo Criança Feliz distribui 2,5 mil ovos de chocolate em Ibaté

Páscoa solidária fez a festa da garotada em Ibaté - Crédito: Divulgação

Um doce domingo. Assim foi a Páscoa para a ONG Grupo Criança Feliz de Ibaté que entregaram aproximadamente 2,5 mil ovos de chocolate durante a Páscoa Solidária.

Aproximadamente 30 pessoas e vários carros participaram de uma carreata que teve início às 9h e percorreu o Jardim Cruzado e o Jardim Icaraí. Além de muita alegria, empatia e carinho, o evento contou com os coelhinhos da Páscoa (personificados por Romário e Denise que integram o grupo).

Durante duas horas, crianças de família carente mostraram a felicidade ao receberem ovos de chocolate para adoçar o dia.

“É com muita alegria que o Grupo Criança Feliz agradece a colaboração e contribuição de todas as pessoas que nos ajudaram para a realização da nossa Páscoa Solidária. Apesar de não termos atingindo a nossa meta inicial, conseguimos disponibilizar 2,5 mil ovos de chocolate para as crianças da cidade. Ficamos gratos com o apoio de cada colaborador, cada família e de toda nossa diretoria que se empenhou para que o projeto acontecesse da melhor forma possível. Nos siga nas nossas redes, continue contribuindo, doe e fique a tento para nossos próximos projetos”, disse o presidente da ONG, Matheus Rios Silva.

