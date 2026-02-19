(16) 99963-6036
Giulia Bortolon, 29 anos, é a vítima de acidente na SP-330

19 Fev 2026 - 08h18Por Da redação
Giulia Bortolon, 29 anos, é a vítima de acidente na SP-330 - Crédito: Artesp e arquivo pessoal

Giulia Bortolon Parreira, de 29 anos, é a vítima fatal de um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (18), no km 258 da Rodovia SP-330, no município de Santa Rita do Passa Quatro (SP).

De acordo com informações encaminhadas pela Artesp, o acidente envolveu um automóvel Hyundai i30. Conforme apurado no local, o veículo trafegava pela rodovia no sentido capital/interior quando, por motivos ainda não esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção.

O carro invadiu o canteiro central, colidiu contra uma placa de sinalização e, na sequência, atingiu um atenuador de impacto instalado na pista.

O óbito foi constatado por volta das 6h20. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

Giulia será sepultada na tarde desta quinta-feira, no Cemitério Campo da Saudade, em Jacareí.

