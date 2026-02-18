(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Santa Rita do Passa Quatro

Mulher morre após acidente na SP-330

18 Fev 2026 - 08h01Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher morre após acidente na SP-330 - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) no km 258 da Rodovia SP-330, no município de Santa Rita do Passa Quatro (SP),.

De acordo com informações encaminhadas pela Artesp, o acidente envolveu um automóvel Hyundai I30. Segundo apuração no local, o veículo trafegava pela rodovia no sentido capital/interior, quando, por motivos ainda não esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção no km 258. O carro invadiu o canteiro central, colidiu contra uma placa de sinalização e, em seguida, chocou-se contra um atenuador de impacto.

O óbito da condutora foi constatado por volta das 6h20. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

Leia Também

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro
Tristeza 07h12 - 18 Fev 2026

Bebê de 1 ano morre após árvore cair sobre carro

Bebê de 1 mês morre por suspeita de sufocamento
Araraquara07h00 - 18 Fev 2026

Bebê de 1 mês morre por suspeita de sufocamento

Mogi Guaçu cheio possibilita que hidrelétrica opere com 100% da capacidade
Pirassununga 16h09 - 16 Fev 2026

Mogi Guaçu cheio possibilita que hidrelétrica opere com 100% da capacidade

Carreta da Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de quarta-feira (18)
Mulheres de peito 10h50 - 16 Fev 2026

Carreta da Mamografia atende mulheres em Ibaté a partir de quarta-feira (18)

Carnaval em Ibaté: confira como ficam os serviços públicos
Região12h04 - 14 Fev 2026

Carnaval em Ibaté: confira como ficam os serviços públicos

Últimas Notícias