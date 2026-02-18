Mulher morre após acidente na SP-330

Crédito: CCI ARTESP

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) no km 258 da Rodovia SP-330, no município de Santa Rita do Passa Quatro (SP),.

De acordo com informações encaminhadas pela Artesp, o acidente envolveu um automóvel Hyundai I30. Segundo apuração no local, o veículo trafegava pela rodovia no sentido capital/interior, quando, por motivos ainda não esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção no km 258. O carro invadiu o canteiro central, colidiu contra uma placa de sinalização e, em seguida, chocou-se contra um atenuador de impacto.

O óbito da condutora foi constatado por volta das 6h20. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

