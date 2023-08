Festa da Família realiza atividades nas escolas municipais de Ibaté neste sábado

SIGA O SCA NO

Com foco na importância do envolvimento de pais e responsáveis na vida escolar dos nossos alunos, a Secretaria de Educação e Cultura promove neste sábado, das 9h às 12h, a Festa da Família em todas as escolas da rede municipal de Ibaté.

As escolas durante toda a semana estão recebendo decorações para proporcionar um ambiente especial e acolhedor.

O evento é aberto aos alunos, pais, familiares das crianças, professores, servidores públicos e funcionários das unidades. A programação conta com lindas apresentações dos alunos direcionados para as famílias, proporcionando momentos de união e confraternização.

As escolas municipais mudaram o foco no Dia das Mães e Dia dos Pais. A nomenclatura e a forma que está sendo trabalhado essas datas foram alteradas. Agora, comemora-se o “Dia de Quem Cuida de Mim”, ao invés de “Dia das Mães/Dia dos Pais”. A alteração no nome é simples, porém, bastante significativa, especialmente, para aquelas crianças que perderam seu pai ou mãe.

Para Danielli Chaves, secretária municipal de Educação e Cultura, é necessário ressaltar a importância da família no contexto escolar. “A família vai conhecer os locais de estudo, os professores, toda equipe e interagir com seus filhos nas atividades organizadas. A ideia é justamente, fortalecer esse elo de parceria entre família e escola”, destaca.

Para o prefeito José Luiz Parella, a Festa da Família é mais do que uma comemoração ou uma simples festa. “A Festa da Família proporciona momentos de união, descontração e de amor, deixando lembranças alegres na memória de todos, principalmente das crianças. Cada pessoa tem uma história, e respeitar a história familiar faz toda a diferença no amadurecimento emocional da criança”, comentou o chefe do Executivo.

SOBRE O DIA DA FAMÍLIA

O Dia da Família é comemorado internacionalmente em 15 de maio, a data foi estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) como forma de estimular a reflexão sobre a importância das relações familiares no desenvolvimento de melhores condições de vida. No Brasil, o Ministério da Educação estabeleceu o dia 24 de abril como o Dia Nacional da Família na Escola.

A proposta surgiu após a divulgação dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mostraram melhora nas notas e diminuição da evasão escolar de estudantes cujos pais participavam da vida escolar.

