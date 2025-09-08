(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Catolicismo

Diocese de São Carlos reinaugura Casa de Retiros Emaús em Araraquara

Espaço histórico, agora revitalizado, será destinado a encontros formativos e religiosos

08 Set 2025 - 17h29Por Da redação
A Diocese de São Carlos reinaugura nesta sexta-feira, 12 de setembro, a segunda etapa das obras de revitalização da Casa de Retiros e Eventos Emaús, localizada em Araraquara. A celebração de inauguração terá início às 10h, com Missa solene e a consagração do altar e da capela.

Idealizada pelo bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, a revitalização tem como objetivos preservar o valor histórico do local e modernizar suas estruturas. No passado, a Casa Emaús foi palco de inúmeros retiros espirituais e experiências marcantes de fé para a comunidade católica da região.

Segundo a Diocese, a Casa será utilizada para eventos formativos, encontros pastorais e atividades religiosas, atendendo à crescente demanda por espaços adequados à espiritualidade e à formação cristã.

Localizada às margens da Rodovia Washington Luís, a Casa Emaús está em uma área de fácil acesso e se consolida como um dos principais centros de encontro da região.

