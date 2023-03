Detran.SP leva Clube do Bem-te-vi e Teatro de Fantoches a 1.452 alunos no município de Ibaté

Nesta terça-feira (7), as ações serão realizadas na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni. No dia seguinte, 8, os programas serão apresentados a alunos da Escola Municipal Julio Benedito Mendes. Já na quinta-feira (9), as atividades acontecerão na Escola Municipal Professora Maria Luiza B. Danielli. Fechando a série de visitas, na terça-feira (14), a Escola Municipal Professora Neusa Milori Freddi recebe as ações educacionais do Detran.SP. Em todos os locais, as atividades acontecerão durante os períodos da manhã e da tarde.

É a segunda vez, neste ano, que o Clube do Bem-te-vi e o Teatro de Fantoches são apresentados no município de Ibaté. Entre 14 e 16 de fevereiro, os programas passaram por outras três escolas da cidade, além da Apae de São Carlos, município vizinho. Na ocasião, a iniciativa envolveu 1.312 alunos e 64 professores.

Juntos, o Clube do Bem-te-vi e o Teatro de Fantoches já foram apresentados a mais de 1,6 milhão de alunos em 5.025 estabelecimentos públicos de ensino de 407 municípios paulistas, envolvendo 57.363 professores e educadores. Neste ano, as ações devem ser realizadas em, pelo menos, mais 150 escolas do estado.

Clube do Bem-te-vi

Criado há 33 anos pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran.SP, o Clube do Bem-te-vi ensina às crianças noções básicas de segurança no trânsito, como as formas corretas de atravessar a rua, andar de bicicleta, uso de capacete, de cinto de segurança, de cadeirinha para transporte de crianças, além das precauções necessárias na utilização do celular ao caminhar pelas ruas. O programa é desenvolvido por meio de palestras ministradas por agentes da Polícia Militar, com duração aproximada de 50 minutos.

Durante a ação, os policiais militares compartilham os seus conhecimentos técnicos e experiências profissionais de forma lúdica, por meio de brincadeiras que auxiliam na fixação do tema abordado, envolvendo alunos e professores. As crianças participam ativamente, apresentando suas dúvidas e curiosidades.

Encerradas as palestras, os alunos recebem Cartilhas Educativas de Trânsito com as principais orientações abordadas. Junto com esse material, também são oferecidos uma Carteira de Habilitação Mirim e um Talão de Multas Mirim, para que os alunos conscientizem os adultos de seu convívio social e multipliquem os conhecimentos adquiridos, inclusive sobre os cuidados que devem ter consigo e com os outros cidadãos quando estiverem utilizando as vias públicas como condutores, pedestres, ciclistas ou passageiros. A ideia é contribuir para a formação de uma consciência cidadã.

Ao final dos trabalhos em todas as escolas da cidade, geralmente no último dia da equipe de policiais no município, é realizada uma solenidade de encerramento, com a participação dos alunos das escolas envolvidas, além da presença de autoridades locais. As escolas participantes podem na ocasião fazer apresentações de teatro, mímica e dança, entre outros, voltadas ao tema “educação para o trânsito”. Há uma premiação de trabalhos educativos por faixa etária. A execução do programa independe do encerramento, que é opcional. No entanto, quando essa etapa ocorre e tem ativa participação dos alunos e professores, atrai a atenção de toda a comunidade sobre a importância da educação para o trânsito.

Como solicitar o Programa

As cidades que solicitarem o programa serão contatadas para o agendamento de uma reunião para definição de detalhes, pois os policiais que ministram as palestras permanecem no município por um período de aproximadamente dez dias, procurando atingir o maior número possível de escolas.

Para agendar uma visita do Clube do Bem-te-vi ao município, a prefeitura local, por meio de sua secretaria de educação, deve enviar ofício à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran.SP, indicando nome e telefone para contato. As cidades que solicitarem o Programa serão contatadas para agendamento de uma reunião para definição de detalhes.

Além dos materiais didáticos, os alunos também são apresentados ao aplicativo do Clube do Bem-Te-Vi – Detran.SP. A ferramenta fornece uma carteira de habilitação mirim quando algumas as atividades são concluídas. Dentro do espaço virtual, as crianças têm acesso a jogos de cadeirinhas, bicicleta, memória, quizz e adivinhe a palavra, além de um talonário infantil, onde é possível anotar multas aos papais, vovôs, titios e amigos.

Teatro de Fantoches

Também desenvolvido em parceria com a Polícia Militar, o Teatro de Fantoches foi criado há cerca de um ano. Apresentadas por agentes da PM, as peças teatrais, assim como as palestras e atividades do Clube do Bem-te-vi, abordam os princípios básicos de segurança no trânsito. Nelas, são apresentados personagens como como o Policial, o Motociclista, o garoto Marcelinho, Vovô Antonio, o Cadeirante, o Pedestre, o Deficiente Visual, o Taxista, o Zé Bebinho e Penélope, uma mulher de roupas e maquiagem extravagantes que está o tempo todo segurando um celular.

Após o teatro, os alunos também recebem cartilhas educativas de trânsito, além da carteira de habilitação e um talão de multas mirins.

“É muito importante levar educação para o trânsito às crianças. Quando fazemos isso de forma lúdica, o resultado é formidável. É isso que buscamos com esse programa: tornar o trânsito cada vez mais seguro”, acrescenta Mauro Voltarelli, gerente da Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do departamento.

