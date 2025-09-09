Descalvado completa 193 anos com economia em alta

Região Central de Descalvado: arrecadação avança bem mais do que o crescimento demográfico - Crédito: Divulgação

O município de Descalvadocompletou 193 anos nesta segunda-feira 8 de setembro, vivendo um momento de pujança econômica. A população chegou a 31.756 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 2,25% em comparação com o Censo de 2010, que revelava uma população de 31.094 habitantes. Os resultados foram divulgados no dia 28 de junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Enquanto população de Descalvado aumentou pouco em 12 anos, o mesmo não se pode falar dos recursos. O Orçamento Municipal saltou de R$ 75 milhões em 2012 para R$ 214.562.993,70 em 2025, um salto de quase 200%. Os repasses da Fazenda Estadual cresceram neste período. Saltaram de R$ 24.453.307,38 em 2010 para R$ 63.467.616,50 em 2024, um salto de 160%.

O município é o quinto da região em tamanho do PIB. De acordo com dados de 2020, a soma das riquezas cidade chega a R$ 2 bilhões. Entre os 26 municípios da Região Central Paulista, só perde para São Carlos (R$ 14,1 bilhões); Araraquara (R$ 11,9 bilhões); Matão (R$ 5,3 bilhões) e Porto Ferreira (R$ 2,4 bilhões).

Os repasses de ICMS cresceram R$ 21.821.175,67 em 2010 para R$ 63.467.616,50 em 2024, o que representa um aumento de 200%. Por fim, os repasses de IPVA também cresceram, saltando de R$ 2.450.134,82 em 2010 para R$ 10.706.477,01 em 2024. O aumento foi de 335%.

CICLOS ECONÔMICOS

FUMO

O ciclo do Fumo em Descalvado ocorreu no Século XIX. Há poucas informações sobre este ciclo, mas jornais da capital paulista chegaram a publicar publicidade destacando a qualidade do tabaco que era produzido no município.

CAFÉ

O café foi a mola propulsora do desenvolvimento de Descalvado, assim como de todo país, com destaque para o Estado de São Paulo. A partir da segunda metade do Século XIX, a economia brasileira passa ser centrada no monopólio da produção de Café para exportação com mão de obra escrava.

A princípio o café era transportado no lombo de mulas e burros até o Porto de Santos. No final do Século XIX, o Rio Mogi Guaçu começa a transportar o café de Descalvado através de uma hidrovia criada pela Companhia Paulista. O café era transportado até o Porto do João Ferreira, onde era desembarcado e colocado nos vagões dos trens da mesma companhia e levados até Santos.

A ferrovia também foi implantada em Descalvado principalmente para transportar o café, mas também se tornou um transporte coletivo para a mobilidade dos passageiros.

Em 1878, Descalvado chegou a ser o terceiro maior produtos de café do Estado e em 1886 ar produção chegou a 400 mil arrobas. Até 1930, a economia foi baseada na monocultura do café

INDÚSTRIA

Com a Crise Mundial de 1929 e o fim do ciclo cafeeiro, Descalvado começou a se industrializar. O ciclo industrial se deu através da iniciativa de imigrantes, principalmente italianos. Nos anos 1930 a 1950 a cidade chegou a ter 70 indústrias com destaque para a produção de doces e também da implantação de tecelagens.

AVICULTURA

Em 1950, empreendedores locais investem em galinhas poedeiras e frango de corte. Em 1972, a Cooperativa chega a reunir 380 avicultores, colocando a cidade como A Capital do Frango. Anos depois a crise do setor fez com que a Cooperativa falisse e causasse uma grande decadência na economia local nos anos 2000.

CAPITAL PET FOOD

Anos depois, devido à grande produção de milho e outros insumos, a cidade passou a receber investimentos da Royal Canin e outras grandes empresas do setor de pet food ou ração para animais domésticos.

ECONOMIA ATUAL

Atualmente, Descalvado vive uma situação de prosperidade com agronegócio forte com produção de cana, laranja leite e ovos em grande proporção, indústria diversificada, comércio pujante e setor de serviços em crescimento, com destaque para o setor educacional com a presença da Universidade Brasil. No setor primário também destaca-se a mineração de areia de quartzo.

