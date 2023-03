CRAS de Ibaté realiza palestra para marcar o Dia da Mulher

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretária de Assistência Social está sempre empenhada nas campanhas de cunho social, que visam sempre o bem coletivo e a saúde de seus usuários. Diante disso, o CRAS desenvolve, com frequência, mobilizações alusivas aos temas inerentes.

Valorizar e reconhecer a experiência de ser mulher é o foco central das atividades preparadas pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social de Ibaté, marcando o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Neste contexto, nesta quarta-feira, 8, nas dependências do Centro Cultural de Ibaté, as mulheres referenciadas pelo CRAS, participaram de um momento especial com uma palestra e dinâmica sobre o empoderamento e cuidados pessoais.

A vice-prefeita Ivani Almeida da Silva, esteve presente na ocasião e frisou a importância da palestra. “Mais do que comemorar, foi uma tarde muito agradável voltada para as mulheres de todas as idades, incentivando-as à valorização feminina e para empoderá-las, de modo que possam conhecer e lutar por seus direitos.” afirmou Ivani.

Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social, aponta que no dia a dia, o Centro de Referência faz um trabalho de aconselhamento, acolhimento e informação. “Quando a gente faz rodas de conversas, palestras, o nosso intuito é trazer essas mulheres para oferecer suporte para que elas possam se desenvolver cada vez mais, a gente tem um cuidado especial de fazer com que se sintam cada vez mais cuidadas e empoderadas”, disse.

A coordenadora, destacou que a ação contou com participação da Esteticista, Aline da Silva e da Podóloga, Rosana Spanic, que além de palestrantes, promoveram sorteios de procedimentos estéticos.

“Foi horas de aprendizado e confraternização. Nossa gratidão pela participação de todas”, declarou a coordenadora do CRAS, Vilma Souza.

Ao final do encontro, a profissional responsável pelo curso de Cabeleireiro [no CRAS], Regina Nishiara, entregou uma lembrança às participantes.

Para obter mais informações sobre cursos e atendimentos entre em contato pelo telefone 16 3343 – 5985, ou vá pessoalmente até o CRAS Cruzado, que está localizado na rua João Fabiano, 10, no Jardim Encanto do Planalto, em Ibaté, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

