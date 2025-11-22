(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Tentativa de Feminicídio

Cozinheira fica gravemente ferida após ser esfaqueada na região; companheiro é preso

Mulher sofreu três perfurações e está em estado crítico na Santa Casa e o agressor disse para os PMs que "não sabia o que havia ocorrido"

22 Nov 2025 - 08h49Por Flávio Fernandes
Cozinheira fica gravemente ferida após ser esfaqueada na região; companheiro é preso - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma cozinheira de 50 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo companheiro de 41, no final da madrugada deste sábado (22), no Jardim Cruzeiro do Sul, em Araraquara. O auxiliar de produção, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. 

Segundo relatório policial a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em uma residência na Rua Mário Barbugli e no trajeto os policiais militares foram informados que a mulher estava caída na via com grande perda de sangue. 

A vítima foi encontrada pelos PMs, com as roupas encharcadas e ao lado estava o agressor que inicialmente afirmou que “não sabia o que havia ocorrido”. Contudo, ao ser afastado, a equipe falou com a cozinheira, que mesmo muito debilitada conseguiu relatar que havia sido esfaqueada pelo autor após uma discussão dentro da casa. 

No imóvel os policiais militares encontraram uma faca de aproximadamente 30 cm, que foi apreendida e a mulher apresentava três perfurações graves sendo uma no braço esquerdo, na lateral do tórax e outra na região do seio esquerdo. Ela foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, até a Santa Casa em estado crítico.

De acordo com os médicos, a vítima corre risco de vida e os PMs conduziram o agressor para o Plantão Policial. O local do crime foi preservado, para o trabalho da perícia. 

Diante dos fatos o delegado tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência, como tentativa de feminicídio. Em seguida, o auxiliar de produção foi encaminhado para Cadeia Pública de Santa Ernestina.

O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que acompanha o quadro clínico da cozinheira.

