Correios implantará CEP por logradouro em Analândia

A partir de 28/02/2025, a localidade de Analândia, Araçoiaba da Serra, Piedade, Ibiúna, Taquaral e Serra Azul contará com Código de Endereçamento Postal – CEP por logradouro. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP individual, todos codificados dentro da faixa de CEP, conforme tabela abaixo:

Localidade CEP Geral Faixa de CEP Área Rural Analândia 13550-000 13550-001 a 13559-999 13558-899 Araçoiaba da Serra 18190-000 18190-001 a 18194-999 18193-899 Piedade 18170-000 18170-001 a 18179-999 18178-899 Ibiúna 18150-000 18150-001 a 18159-999 18157-899 Taquaral 14765-000 14765-001 a 14769-999 14767-899 Serra Azul 14230-000 14230-001 a 14239-999 14233-899

Recomenda-se que a população entre em contato com seus remetentes e empresas onde possuam cadastro para que estes sejam atualizados e passem a utilizar o CEP específico do seu endereço; inclusive no caso de novos cadastros será necessário o CEP individual. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com o CEP por logradouro.

O CEP geral dessas localidades, usado anteriormente para todos os logradouros, não deverão mais ser utilizados, porém para melhor adaptação dos clientes e para atualização dos cadastros, o CEP Geral desses municípios serão mantidos por 3 meses e após, serão desativados.

A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O sistema ainda permite que o CEP seja usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos. Para consultar o CEP de cada logradouro, acesse a partir de 28/02/2025 o site dos Correios > Busca CEP.

