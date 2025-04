Coordenador da Defesa Civil de Ibaté se reúne com Diretor da Defesa Civil de São Carlos para fortalecer cooperação regional

Na última semana, o Coordenador da Defesa Civil de Ibaté, Everton Perucci, reuniu-se com o Diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero, para discutir estratégias de apoio e cooperação entre os municípios em situações de emergência.

Durante o encontro, foram abordadas questões fundamentais para a segurança da população, como protocolos de resposta a desastres naturais.

A iniciativa visa fortalecer a atuação integrada entre as cidades, garantindo maior eficiência nas ações preventivas e de resposta a eventuais ocorrências.

Everton Perucci destacou a importância do diálogo entre os municípios para aprimorar o trabalho da Defesa Civil. "A troca de experiências e a colaboração mútua são essenciais para lidarmos com possíveis emergências de forma mais eficaz com o trabalho em conjunto". Afirmou o coordenador de Ibaté.

A reunião reforça o compromisso do prefeito Ronaldo Venturi com a segurança e o bem estar da população e marca mais um passo importante na construção de uma rede regional de proteção e assistência em casos de emergência.

Leia Também