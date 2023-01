Congada e Tambu de São Benedito Rioclarense encerra o "Natal Luzes & Sons de Ibaté"

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Praça Central recebe na noite desta sexta-feira, 06, às 20h, o encerramento da programação do “Natal Luzes e Sons Ibaté 2022” com a apresentação do Grupo Folclórico Congada e Tambu de São Benedito Rioclarense.

Se apresentando pela segunda vez na cidade, o Grupo Folclórico Congada e Tambu de São Benedito Rioclarense, coordenado por Nordilia Paulo, é formado por 30 integrantes, do sexo masculino e feminino, sendo negros e brancos, a Congada e o Tambu teve início na cidade de Rio Claro, na década de 70. Sua primeira apresentação pública foi em Aparecida (SP) e daí pra cá tem visitado várias cidades do estado de São Paulo, conforme os convites recebidos.

O grupo se apresenta tocando músicas em louvor aos Santos Reis, como celebração ao nascimento do Menino Jesus, bem como, em agradecimento por mais um ano. "Para nós é uma alegria imensa participar deste tipo de evento pela segunda vez na cidade. Essas festividades fazem parte da nossa cultura e não podemos deixar isso morrer, Ibaté é um exemplo para toda a região", comentou Nordilia Paulo.

O Prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, convida toda a população para prestigiar o encerramento do evento turístico que se tornou tradição na cidade e que, mais um ano, foi sucesso de público. “Foi mais uma edição de muito sucesso, superando nossas expectativas. Convido todos para o encerramento que acontece na noite desta sexta-feira", finalizou.

