Com investimento de R$ 10 milhões, Fonseca Supermercados inaugura loja em cidade da região

Com investimento de R$ 10 milhões, o Fonseca Supermercados avança em seu plano de expansão com a construção de uma nova unidade em Araraquara, no interior de São Paulo. A inauguração está prevista para o mês de junho e deve gerar cerca de 100 empregos diretos.

A nova loja será a 10ª da rede e funcionará na avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, a Via Expressa, onde anteriormente operava o Vencedor Atacadista. O empreendimento contará com 5 mil metros quadrados de área total, incluindo lojas anexas, sendo 1,8 mil metros quadrados destinados exclusivamente à área de vendas.

Segundo o diretor de operações, Givago Costenaro, Araraquara foi escolhida estrategicamente devido ao seu potencial de crescimento e à proximidade com outras unidades da rede, como as de Pirassununga e Porto Ferreira, o que contribui para uma logística mais eficiente.

Costenaro também destaca que o plano de expansão inclui novas lojas nas cidades paulistas de Casa Branca, Aguaí e Vargem Grande do Sul. “Nos próximos meses, essas unidades devem ser inauguradas, o que nos levará à marca de 13 lojas em funcionamento”, afirma.

