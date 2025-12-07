(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Acidente

Colisão frontal deixa uma pessoa morta na SP-255, em Boa Esperança do Sul

07 Dez 2025 - 06h46Por Da redação
Colisão frontal deixa uma pessoa morta na SP-255, em Boa Esperança do Sul - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Uma grave colisão frontal registrada na madrugada deste domingo (7) deixou três pessoas mortas e uma vítima ferida na rodovia SP-255, no km 116, em Boa Esperança do Sul. O acidente ocorreu por volta das 4h40.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela Artesp, a ocorrência envolveu um automóvel e dois caminhões. Um ocupante do carro morreu no local, enquanto outro foi socorrido com ferimentos moderados. As identidades das vítimas, bem como a causa do acidente ainda não foram divulgadas.

A rodovia permanece com operação “Pare e Siga” no sentido sul. Há ainda bloqueio do acostamento no sentido norte. 

