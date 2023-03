Cidadão é multado R$ 1.028,40 por jogar entulho irregularmente em mata na cidade de Ibaté

Crédito: divulgação/PM

A Prefeitura de Ibaté intensificou os serviços de fiscalização contra o descarte irregular de entulhos e lixos domésticos em terrenos públicos e/ou particulares, que tem culminado com o aumento de escorpiões pela cidade.

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Fiscalização Municipal flagrou um indivíduo descartando entulho de obra em uma mata localizada no bairro Jardim América. A mata fica às margens da Escola Municipal Edith Benini, onde uma criança de nove meses foi picada por um escorpião, na semana passada.

O homem contou que havia recebido dinheiro do proprietário da obra para descartar o entulho naquele local. Imediatamente, com o apoio da Guarda Civil Municipal, a equipe de Fiscalização foi até o imóvel e multou o proprietário no valor de R$ 1.028,40, conforme Lei Municipal nº 2.394/08.

Durante a semana, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos aumentou as ações de limpeza e roçagem em terrenos públicos, especialmente, próximos às unidades escolares para evitar novos incidentes.

Além disso, a Prefeitura de Ibaté está instalando placas informativas em várias regiões do município, sobre a proibição do descarte irregular de lixo em terrenos públicos ou privados, bem como, em vias públicas [ruas e até mesmo calçadas], alertando sobre o risco de escorpiões.

“Reforçamos a limpeza e ao mesmo tempo iniciamos campanhas de orientação para que a informação chegue de várias maneiras à nossa população. Infelizmente, a falta de consciência e cidadania de alguns munícipes é um sério problema para a saúde pública da nossa cidade”, explica o engenheiro Everaldo Trevisan.

Ele lembra que o lixo doméstico e o entulho que são jogados pelos cidadãos nesses locais, oferecem condições para que escorpiões e outros insetos e animais que causam perigo à Saúde Pública, se proliferem. “Às vezes, o cidadão esquece que até mesmo um familiar seu pode ser picado por um escorpião ou pelo mosquito Aedes aegypti”, afirmou.

A Prefeitura também está distribuindo em todas as residências, um panfleto informativo intitulado “Escorpião, se deixar, o bicho pega. Se limpar, o bicho some”, orientando sobre o escorpião e solicitando a colaboração de todos os cidadãos. “Se a população presenciar alguém jogando lixo domestico ou entulhos em terrenos públicos ou privados, deve denunciar imediatamente. Ligue no 153. O valor da multa para quem for flagrado é de R$ 1.028,40”, lembrou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Principais Medidas de Prevenção:

- Não acumule lixo, restos de materiais de construção e entulhos no seu quintal, isso atrai baratas e insetos que são os principais alimentos para os escorpiões;

- Utilize tampas nos ralos de banheiro e pias de cozinha e panos nos vãos das portas;

- Faça a manutenção da caixa de esgoto e da caixa de gordura. O escorpião fica escondido durante o dia e sai para caçar à noite;

- Examine com frequência e cuidado armários e guarda-roupas;

- Agite roupas, toalhas, panos, bolsas e calçados antes de usar.

Se for picado por escorpião:

- Mantenha a calma, lave o local da picada apenas com água e sabão;

-Procure uma unidade de saúde com urgência.

Atenção:

Não existe veneno eficaz contra escorpião, inclusive o Ministério da Saúde não recomenda o uso destes produtos, pois biologicamente os escorpiões são muito resistentes, e percebem facilmente o perigo por meio de seus sentidos aguçados. O uso causa o efeito desalojante destes animais, ou seja, fazem com que eles saiam de seus esconderijos, aumentando o risco de acidentes. Por isso é importante a população fazer sua parte e manter sua propriedade urbana limpa e livre de entulhos para evitar problemas de saúde e penalidades por infração ao Código de Postura Municipal.

Leia Também