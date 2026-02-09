Ciclista que morreu atropelado na SP-255 segue sem identificação na região

Crédito: Foto: Divulgação

A Polícia Civil segue tentando identificar o ciclista que morreu após ser atropelado na noite da última quinta-feira (5), no km 71 da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), próximo á Usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense. Até o momento, o corpo permanece sem identificação oficial.

De acordo com as informações apuradas, a vítima transitava com uma bicicleta pelo acostamento quando, ao tentar atravessar a pista foi atingida por um veículo ainda não identificado. Após o atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia foram acionadas e socorreram o ciclista até o Hospital Municipal José Nigro Neto, em Américo Brasiliense. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e isolou a área para o trabalho da perícia e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. Segundo informações, a vítima estava sem documentos no momento do acidente.

O homem tem pele branca, barba branca por fazer, usava calça jeans azul e camiseta preta. Ele também possui uma tatuagem desgastada no braço direito, que pode ajudar na identificação.

A bicicleta utilizada pelo ciclista ficou completamente destruída com o impacto e o caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara e a Polícia Civil de Américo, investiga as circunstâncias do atropelamento. Imagens de câmeras de segurança da rodovia, devem ser analisadas para tentar identificar o veículo envolvido e o motorista responsável.

Familiares ou pessoas que reconheçam as características da vítima, especialmente a tatuagem, podem entrar em contato com a Funerária Sinsef pelo telefone (16) 3397-8400. A colaboração da população é considerada fundamental, para a identificação do ciclista.

Leia Também