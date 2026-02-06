Motorista foge após atropelar ciclista na SP-255

Um atropelamento com vítima fatal foi registrado na noite desta quinta-feira (5) na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), na altura do quilômetro 71, no município de Américo Brasiliense.
De acordo com informações da Artesp, um automóvel e uma bicicleta trafegavam no sentido sul da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo colidiu contra a bicicleta. Na sequência, a bicicleta tombou e o ciclista acabou sendo atropelado.
Após o acidente, o motorista do automóvel se evadiu do local. A bicicleta e a vítima permaneceram imobilizadas no canteiro central da rodovia. O ciclista chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, porém o óbito foi constatado às 20h30.