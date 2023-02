Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté retoma as atividades

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté (CCMII) retoma as suas atividades, proporcionando mais um ano repleto de cursos, passeios, confraternizações e reuniões aos seus frequentadores.

Segundo a coordenadora do local, Dirce Lopes Peruchi, o CCMII atende, gratuitamente, os munícipes da Melhor Idade, visando proporcionar momentos de lazer e entretenimento. “Cada ano, atraímos um número maior de participantes que passam momentos de seus dias conosco. É muito importe para a saúde de cada frequentador as atividades que eles realizam”, destacou.

No retorno das atividades, um delicioso café da manhã foi servido aos idosos e às pessoas que fazem parte do dia-a-dia do Centro de Convivência da Melhor Idade.

O CCMII, além de oferecer diariamente um nutritivo café da manhã, também realiza atividades como curso de bordado e tricô, alongamentos, dinâmicas, relaxamento, massagem, oficina da memória, dança, grupo terapêutico, horta, plantio de rosas, passeios, entre outras atividades que estimulam o exercício mental, com objetivo de prevenir doenças relacionadas à perda de memória, como o Alzheimer.

A coordenadora lembra que além das ações oferecidas dentro do espaço da “Melhor Idade”, os frequentadores também participam de atividades ao ar livre. "Para participar somente das atividades ao ar livre não há necessidade de agendamento, basta comparecer e efetuar o cadastro em um dos pontos: Pirâmide, de segunda e quarta, às 8h; Parrelão, de terça e quinta, às 8h15; UBS Jardim Cruzado, de terça e quinta, às 9h30; ou Praça do Jardim Icaraí [em frente ao PSF], de terça e quinta, às 10h30", contou.

REFERÊNCIA

Inaugurado no dia 7 de janeiro de 2012, o Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté tem sido referência em toda a região central do Estado de São Paulo, devido, não somente ao tratamento, mas também pelas atividades realizadas e os benefícios oferecidos aos frequentadores, que têm aumentado consideravelmente.

O serviço atua na cidade há quase seis anos e realiza atendimento preventivo de saúde para idosos independentes, promovendo convivência social e diversas atividades com alimentação, grupos terapêuticos, aferição da pressão arterial, educação física, caminhada, pintura, crochê; bordado, cestaria, tapeçaria, passeios e festas.

Atualmente, o espaço atende cerca de 150 pessoas e coordenado por Dirce Lopes Peruchi, que procura atender sempre bem e melhorar a saúde dessas pessoas. Um ponto importante tem sido destaque: a recuperação da autoestima dos idosos.

O Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté está localizado na rua João Alteia, 290, Vila Tamoio, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Leia Também