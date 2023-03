Cantor sertanejo de cidade da região morre em acidente de trânsito

Matheus que fazia dupla com o Zé Henrique - Crédito: arquivo pessoal

O cantor sertanejo Luís Carlos da Penha, de 43 anos, conhecido como Matheus que fazia dupla com o Zé Henrique, morreu na noite desta terça-feira (28), na rodovia Dom Pedro Primeiro, em Valinhos. Ele morava em Ribeirão Preto.

De acordo com informações da Polícia, Matheus viajava junto com a esposa, o sogro e uma amiga da família para o Rio de Janeiro. Na altura da cidade de Valinhos/SP, o sogro parou o carro para que Matheus assumisse o volante. Neste momento um carro desgovernado invadiu a margem da pista e atropelou o cantor e o sogro.

Matheus morreu na hora, enquanto que o sogro foi socorrido, mas também acabou morrendo. Os demais ocupantes do carro não se feriram.

O teste do bafômetro realizado no condutor do carro que atropelou as vítimas apontou que ele estava embriagado.

Os corpos das vítimas serão sepultados na cidade de Ribeirão Preto.

