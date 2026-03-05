(16) 99963-6036
Caminhoneiro morre apÃ³s colisÃ£o traseira entre caminhÃµes na SP-330

CaminhÃ£o conduzido por Luiz OtÃ¡vio Alves Viana bateu na traseira de outro veÃ­culo de carga na Rodovia Anhanguera; vÃ­tima nÃ£o resistiu aos ferimentos e morreu no local

05 Mar 2026 - 09h54Por FlÃ¡vio Fernandes
Um grave acidente envolvendo dois caminhões terminou com a morte de um motorista identificado como Luiz Otávio Alves Viana de 45 anos, na noite desta quarta-feira (4), no km 247 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro. 

Segundo informações Luiz Otávio seguia pela pista sentido Santa Rita do Passa Quatro, quando por razões desconhecidas colidiu na traseira de outro caminhão conduzido por um caminhoneiro de 42. Com impacto da batida, a vítima ficou gravemente ferida. 

Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia, foram acionadas mas ao chegarem apenas constataram o óbito. O outro motorista não se feriu e a Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. 

O trânsito no trecho chegou a fluir apenas por uma faixa, mas não houve necessidade de interdição total da rodovia. O corpo de Luiz Otávio, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos.

Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e as causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil. 

