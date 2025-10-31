Caminhão tomba após aquaplanar e bater em mureta em Cordeirópolis

Crédito: Artesp

Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido com o caminhão que ele conduzia, na manhã desta sexta-feira (31), na Rodovia Washington Luiz (SP-310), na cidade de Cordeirópolis, SP.

Segundo a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 156, no sentido Capital, por volta das 10h30, e de acordo com o condutor, o caminhão aquaplanou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção, batendo contra a mureta de concreto do canteiro central e tombando.

A vítima foi socorrida ao hospital de Rio Claro e a Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

