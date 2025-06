Bombeiros localizam carro e arma utiizados por empresário para matar dono de adega em São Carlos

Mercedes foi retirada do lago - Crédito: Lourival Isaque

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste sábado (7) o carro e a pistola usada pelo empresário R.E.F., 29 anos, para matar Maikon Clayton Mota, proprietário de uma adega localizada no Santa Angelina.

Após o crime, o acusado jogou a arma e o carro na Lagoa do Bicudo, área rural de Ibaté.

As buscas iniciaram na noite de ontem e sem sucesso foram retomadas na manhã deste sábado quando os mergulhadores encontraram a pistola e o carro que foi removido por um guincho. A Polícia Militar realizou a apreensão tanto da pistola, quando do veículo.

O que diz o BO

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que momentos antes do crime a vítima teria discutido com um homem com quem já havia tido um desentendimento anterior. A motivação do conflito teria sido a suspeita de furto de dinheiro do interior do veículo do suspeito, que teria deixado o carro estacionado em frente ao comércio e entregue as chaves à vítima.

No dia seguinte, após supostamente perceber que o carro havia sido revirado e que uma quantia em dinheiro havia sumido, o homem voltou ao local para exigir acesso às imagens das câmeras de segurança. Com a recusa de Maikon em liberar as gravações, os ânimos se exaltaram. Durante o confronto, o autor teria sacado uma pistola e efetuado dois disparos contra a vítima, alegando em sua versão que Maykon teria feito menção de sacar uma arma.

Após o crime, o suspeito fugiu para a cidade de Ibaté e, com auxílio de seu advogado, se entregou à polícia. O empresário R.E.F., 29 anos, afirmou ter descartado tanto a arma do crime quanto o carro utilizado na fuga – uma Mercedes-Benz preta – em uma lagoa.

O homem foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

