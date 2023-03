Beneficiado por saidinha é morto com vários tiros no rosto em cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Jornal Cidade Rio Claro

Um assassinato marcou a manhã desta quinta-feira, 16, a cidade de Rio Claro, quando Adriano Aparecido da Silva, 33 anos, foi morto com vários tiros no rosto. A vítima estava caída em uma rua do bairro Maria Cristina. O homicida fugiu.

Segundo informações, Adriano estaria cumprindo uma “saída temporária” e cumpria pena no Centro de Progresso Penitenciária Prof. Ataliba Nogueira.

Policiais da DIG acompanhados de peritos, compareceu ao local e iniciou as investigações.

Esse é o 10º homicídio registrado em Rio Claro neste ano.

Leia Também