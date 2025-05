Balonismo: O 38º Campeonato Brasileiro tem etapa inaugural em Boituva

Johnny Alvarez, o "Johnny do Balão", presidente da Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), destaca que o campeonato é mais do que um espetáculo visual: é a principal vitrine técnica da modalidade no país, definindo o ranking nacional e selecionando o piloto que irá representar o Brasil no Campeonato Mundial de Balonismo, na Polônia. “Este campeonato representa o auge da técnica e da paixão pelo balonismo no Brasil. É uma oportunidade de mostrar ao público toda a beleza e complexidade desse esporte, além de revelar talentos que podem nos representar no cenário internacional. Boituva abre essa jornada com céu limpo e grandes expectativas.” Johnny Alvarez, presidente da Confederação Brasileira de Balonismo.

Balões Especiais: Um Espetáculo à Parte

A atração visual ganha reforço com os balões de forma especial, verdadeiras obras de arte infláveis que prometem fazer a alegria de crianças e adultos. Estarão nos céus de Boituva:

Capacete do Ayrton Senna

Cristo Redentor

Bandeira do Brasil

Galinha Pintadinha

Nave da Xuxa

Jotalhão e Bidu, da Turma da Mônica

Aviãozinho da Patrulha Canina

Esses balões não participam das competições técnicas, mas são verdadeiras estrelas dos céus, atraindo olhares e clicks de todos os lados.

A Competição: Técnica, Estratégia e Emoção

Durante seis dias de provas (de terça a domingo), os balonistas — vindos de seis estados brasileiros (SP, MG, PR, SC, RS e GO) — enfrentam desafios que exigem não só habilidade técnica, mas também conhecimento de meteorologia e leitura de vento.

As provas começam às 6h30 da manhã, aproveitando as condições ideais para voo. Em cada dia, são lançadas múltiplas tarefas, determinadas no Briefing diário, em que pilotos e juízes alinham metas e estratégias.

Como são as Provas?

As provas são variadas e desafiadoras. Confira algumas:

Alvo Declarado pelo Juiz: Jogar a marca (saco de areia com fita) no ponto exato determinado.

Fly In / Fly On: Voar até um alvo comum ou declarado pelo próprio piloto.

Cotovelo: Mudar de direção entre dois alvos, formando o menor ângulo possível.

O vencedor é definido com base na precisão das marcas em relação aos alvos, e cada tarefa tem pontuação específica. Para o campeonato ser válido, são exigidas no mínimo duas sessões de voo com pelo menos três tarefas cada.

Night Glow, cultura e gastronomia

Na programação, ainda está previsto o tradicional Night Glow, isto é, o verdadeiro espetáculo de cores, no qual os balões de diversos formatos e tamanhos são iluminados e colorem o céu da cidade. No local os visitantes podem curtir os shows regionais, tem comida típica e food trucks e artesanatos. As atrações são um convite para toda a família.

Expectativa de Participação

A expectativa para a etapa de Boituva é alta: já são 40 balões confirmados — 30 competitivos e 10 especiais — superando as inscrições do ano passado. As inscrições são feitas exclusivamente através da Confederação Brasileira de Balonismo, por meio de contato direto.

O evento conta com pilotos de uma única categoria, o que intensifica a disputa técnica entre os melhores do Brasil, elevando o nível da competição.

Mais que um Evento Esportivo: Uma Experiência Completa

O Campeonato Brasileiro de Balonismo vai além das provas técnicas: é uma celebração da cultura aeronáutica, da criatividade e da paixão por voar. Boituva, já conhecida como capital do paraquedismo, se consolida também como referência no balonismo nacional, atraindo turistas, famílias, atletas e amantes dos céus.

Serviço - 38 Campeonato Brasileiro de Balonismo - Boituva

Local: Céus de Boituva, com decolagens e visualização a partir da região do Centro Nacional de Paraquedismo – Avenida Brasil, s/n, Boituva/SP

Data: De 10 a 15 de junho de 2025

Horário das provas: Diariamente a partir das 6h30

Entrada: Gratuita para o público

Dica: Leve binóculos e câmeras — os balões podem ser vistos em um raio de até 30 km ao redor da cidade, dependendo das tarefas do dia.

Próximas Etapas

Após Boituva, o Campeonato Brasileiro segue para:

Rio Claro (SP) – Data a ser confirmada

Iperó (SP) – Final da competição

O campeão nacional garante vaga no Campeonato Mundial de Balonismo, elevando o nome do Brasil no cenário internacional da modalidade.

Prepare a câmera, acorde cedo e venha se encantar com um dos mais belos espetáculos aéreos do Brasil!

Por assessoria de imprensa

