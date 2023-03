Advogado morre após sair de festa de aniversário e se envolver em acidente na região

De acordo com Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu na zona rural, na sexta-feira (03), após o advogado conhecido como Lelão ter participado de uma festa de aniversário em uma chácara que fica nas proximidades da cidade.

O carro foi encontrado capotado em um buraco que havia sido feito para escoamento ou drenagem das águas das chuvas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o advogado, que estava no interior do veículo preso ao cinto de segurança.

As causas do acidente ainda não foram reveladas, mas serão investigadas pela Polícia Civil.

(RCIA)

