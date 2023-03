Adolescentes são flagrados com faca e canivete dentro de escola em Santa Rita do Passa Quatro

SIGA O SCA NO

Escola Nelson Fernandes - Crédito: reprodução/Google

A direção da Escola Nelson Fernandes, no centro de Santa Rita do Passa Quatro, solicitou a presença de policiais militares uma vez que dois adolescentes de 17 anos, que são alunos da instituição estariam armados e os objetos em suas mochilas.

Na escola, os PMs constataram que, com um dos acusados havia uma faca e com o outro, um canivete. Indagados, disseram que teriam comprado de um terceiro adolescente, de 16 anos, também aluno. As armas foram apreendidas na delegacia de polícia da cidade.

