Acusado de embriaguez, homem provoca acidente em Ribeirão Bonito

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 51 anos, foi detido e acusado de dirigir embriagado após se envolver em um acidente por volta das 20h30 deste domingo, 5, na rua M, no Jardim Helena 1, em Ribeirão Bonito.

Um Gol e um Uno colidiram frontalmente e a Polícia Militar foi acionada. No local, constataram que o acusado estaria com sintomas de embriaguez e agressivo. Apresentava lesões e foi encaminhado ao hospital municipal da cidade. Após negar fazer exame de dosagem alcoólica, foi encaminhado à CPJ onde ficou à disposição da autoridade policial para as deliberações de praxe. Posteriormente foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para realizar exame de dosagem alcoólica.

