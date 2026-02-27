(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Flagrante

Ação conjunta da GCM e PM termina com jovem preso por tráfico em Ibaté

Suspeito foi flagrado pelos guardas municipais e policiais militares com entorpecentes e máquina de cartão

26 Fev 2026 - 23h44Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma ação conjunta da Guarda Municipal e a Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 20 anos com drogas e dinheiro na noite desta quinta-feira (26), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo relatório policial, os guardas municipais e policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Benedito Barreto em uma área já conhecida pela intensa venda de entorpecentes quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, foram localizados com um dos abordados porções de maconha, cocaína, crack, “ice”, notas trocadas de dinheiro e uma máquina de cartão equipamento frequentemente utilizado para facilitar a venda.

O jovem assumiu que estava vendendo no local e foi levado, para o Plantão Policial de São Carlos onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

