Vídeo mostra homem alterado invadindo a CEMEI Cecilia Rodrigues; veja o vídeo

Um vídeo recebido pelo Whatsapp do SCA mostra o homem de 31 anos invadindo a CEMEI Cecilia Rodrigues, na tarde de ontem (8). Ele agrediu uma agente escolar. Veja notícia relacionada.

As imagens mostram o homem alterado na frente da escola agredindo verbalmente os funcionários. Em seguida pula o portão e invade a unidade escolar.

Já dentro da CEMEI o acusado agrediu uma agente escolar com um tapa no rosto. Ele queria uma pulseira que estava com a sobrinha que estuda no local.

A Guarda Municipal foi acionada e deteve o rapaz, que foi conduzido ao plantão policial da CPJ, onde uma ocorrência de desacato e vias de fato foi registrada, sendo ele liberado em seguida.

