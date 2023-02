Homem agride agente escolar em Cemei em São Carlos

Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos foi detido por guardas municipais por volta das 15h40 desta quarta-feira, 8, acusado de agredir, ameaçar e invadir um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), localizado na rua Delfino Martins Camargo Penteado, no Jardim São Carlos.

Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando foram comunicados do fato no Cemei Cecília Rodrigues. No local detiveram o suspeito dentro da escola e apresentava descontrole emocional.

Os GMs conversaram com representantes da instituição infantil e foram informados que ele queria de todas as maneiras uma pulseira que estaria com sua sobrinha.

Como foi proibido, passou a chutar e chacoalhar o portão com violência e em seguida pulou. A diretora acionou as autoridades policiais e paralelamente foi ao encontro do acusado que a teria empurrado e em seguida teria dado um tapa no rosto de uma agente escolar que tentou fechar o portão que dá acesso às aulas de aula.

Posteriormente o acusado foi detido e encaminhado à CPJ, onde foi ouvido e liberado.

