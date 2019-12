Travesti que matou amásio no Aracy tinha sido esfaqueada por ele em outubro

Bruno sendo socorrida pela equipe da USA quando foi esfaqueada pelo amásio - Crédito: Arquivo/SCA

As brigas entre a travesti Bruna e o amásio eram constantes, segundo relatos de vizinhos e parentes. Nesta madrugada a situação chegou ao extremo, quando Bruna matou Everton Teixeira Garzon com uma facada.

Uma dessas brigas aconteceu no dia 7 de outubro. O SCA acompanhou os trabalhos do SAMU que esteve na rua Avenida Nelson Orlandi para socorrer Bruna. Segundo ela, Everton a agrediu com garrafadas na cabeça e facadas na mão e joelhos após discussão na casa do casal.

Na ocasião Bruna foi socorrida e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

Nesta madrugada, durante nova briga, Bruna, para se defender retirou a faca da mão de Everton e o golpeou na barriga. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

