Travesti mata o companheiro no Cidade Aracy

Um homem de 28 anos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (21), na rua José Lottumulo, bairro Cidade Aracy II. A acusada pelo crime é a companheira, que foi presa pela Polícia Militar.

A reportagem do SCA acompanhou com exclusividade a ocorrência. Bruno Luiz Divino de 30 anos, que usa o nome social de Bruna, e o amásio, Everton Teixeira Garzon, chegaram em casa durante a madrugada e passaram a discutir.

Everton teria pego uma faca e partido para cima de Bruna e ambos entraram em luta corporal. Durante a briga, Bruna teria desarmado Everton dando uma facada em sua barriga.

O pai de Everton que estava em um dos quartos correu para socorrer o filho e ligou para o Samu. A Unidade de Suporte Avançado (USA) esteve no local, porém o médico apenas constatou o óbito.

Através do Centro de Operações (COPOM), os policiais militares cabo Estevo e soldado Mazzi receberam a informação que a autora ainda estava na residência e com o apoio da equipe do Comando Força Patrulha (CFP) com os PMs tenente Escrivani e soldado Pereira, juntamente com o sargento Parente e Soldado Bis do Comando de Grupo Patrulha (CGP) compareceram no local e conseguiram deter Bruna que não esboçou nenhuma reação.

A equipe do delegado Caio Iberê Gobato também compareceu no local do homicídio, bem com a Polícia Científica.

Bruna foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio e recolhida ao Centro de Triagem.

Segundo vizinhos, as brigas entre o casal que estava junto há 7 anos eram constantes.

O corpo de Everton que tinha duas filhas menores de idade foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

