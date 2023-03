Morador de rua conta detalhes de como matou idoso em Santa Eudóxia

Marcos foi preso e confessou o crime - Crédito: Colaborador SCA

O morador de rua Marcos Santos Machado, 43, acusado de matar o idoso Milton Alves Santos, 71, em setembro de 2021, no distrito de Santa Eudóxia, prestou depoimento aos policiais do 1º Distrito Policial e deu detalhes de como cometeu o crime.

Marcos foi preso na última semana, na capital paulista, após se envolver em uma ocorrência de assalto. Ele foi trazido para o Centro de Triagem de São Carlos na noite de sexta-feira (3). Ouvido formalmente pelo delegado Reinaldo Lopes Machado, confessou que realmente matou por enforcamento o vizinho Milton Alves Santos. Indagado pelo delegado sobre os motivos para o assassinato, Marcos alegou que no final da manhã do dia 21 de setembro de 2021, por volta das 11h30, teria se dirigido sozinho até casa do idoso e ao adentrar, teria encontrado a amásia do homem, seminua e teria tentado agarrá-la, porém ela saiu correndo. Essa situação teria causado revolta em Milton que foi tirar satisfações com Marcos.

Marcos e Milton ficaram a sós no imóvel, quando o acusado resolveu matar a vítima. Ele se apoderou de uma corda e enforcou o idoso até ele perder os sentidos. Imaginando que teria provocado a morte do vizinho, Marcos preparou o corpo e o local para que parecesse que ali teria ocorrido um suicídio. Em seguida fugiu.

Ainda em depoimento, Marcos disse que não mais viu a amásia de Milton e que momento após o crime, sem que sua companheira percebesse, deixou a casa que estaria residindo e após arrumar suas roupas em uma mala, deixou o distrito de Santa Eudóxia através de um coletivo. Ele seguiu para São Carlos, onde permaneceu por alguns dias com moradores em situação de rua e após seguiu para capital paulista, onde continuou vivendo em situação de rua na região de Pirituba. No final da tarde de quinta-feira (2), acabou sendo preso após um assalto.

PREVENTIVA

O delegado Reinaldo, após a oitiva do Marcos, representou junto ao juiz André Luiz de Macedo, da 3ª Vara Criminal de São Carlos, pela prisão preventiva e ele deve continuar preso até o julgamento.

Leia Também