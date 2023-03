1º DP esclarece morte de idoso em Água Vermelha

Marcos foi preso na capital - Crédito: colaborador

Policiais civis do 1º Distrito Policial desvendaram um caso que inicialmente poderia ser um caso de suicídio, mas que por fim trata-se de um homicídio registrado no dia 21 de setembro de 2021, no distrito de Água Vermelha. A vítima é o idoso Milton Alves Santos, de 71 anos.

Na época, policiais militares foram chamados na casa, onde a vítima estava sem vida, com uma corda enrolada no pescoço e isolaram o local.

Policiais civis da Central Polícia Judiciária (CPJ) foram acionados e observaram no relatório policial que havia três voltas de corda no pescoço de Milton, o que não é normal em casos de suicídio e que não havia sinais de violência no corpo nem de arrombamento das portas do imóvel.

Durante o atendimento da ocorrência, uma testemunha relatou aos policiais militares que viu quando um homem conhecido com Marcos havia deixado a casa da vítima com algumas bolsas e foi até a rodoviária do distrito, onde teria embarcado em um ônibus com destino a São Carlos. Ainda segundo a testemunha, Marcos seria do estado da Bahia.

O caso foi remetido ao 1º Distrito Policial para investigação. Tendo Marcos como o principal suspeito, o delegado Reinaldo Lopes Machado pediu a prisão temporária dele junto à Justiça, a qual foi deferida.

Na madrugada desta sexta-feira (3), Marcos Santos Machado, 42, acabou preso na capital paulista acusado de envolvimento em um roubo. Aos policiais que efetuaram sua prisão, Marcos confessou o crime que terminou com a morte do idoso Milton em Água Vermelha.

Marcos deverá ser trazido para São Carlos nas próximas horas, onde ficará preso no Centro de Triagem para ser ouvido pelos policiais do 1º DP.



Segundo o delegado Reinaldo Lopes Machado, a motivação do crime teria sido passional.

