Assassino de jovem matou a esposa em 2021 no estado de Pernambuco

Crédito: arquivo pessoal

O crime o qual Carlos Bezerra de Souza, 41, é acusado de ter praticado na cidade de Barreiros/PE, ocorreu em 2021. Ele teria matado a esposa a facadas.

No último sábado (1º), Souza também matou a facadas o jovem Erison Luiz Santos, 25 anos, no bairro Santa Angelina. Ele foi preso logo em seguida dentro da USP 2.

Em relação ao crime praticado no estado de Pernambuco, segundo o site Agreste Violento, Jeciane Maria da Silva foi localizada com várias perfurações pelo corpo, na zona rural de Barreiros.

Souza e a mulher teriam passado na casa do irmão dele, onde deixaram a filha do casal, em seguida foram para um balneário e não foram mais vistos.

A moto do suspeito foi encontrada sem combustível perto do local onde o corpo da mulher estava, porém Souza não foi localizado pela Polícia e teve a prisão decretada pela Justiça. Ele segue preso no Centro de Triagem de São Carlos e deve responder pelos dois crimes.

