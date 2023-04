Homem é morto a facadas no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado foi morto a facadas no final da tarde deste sábado (1º), no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi encontrada ferida na rua Norberto Antonio Chianivi Dinucci. O Samu foi acionado e a Unidade de Suporte Avançado (USA) compareceu no local, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

O SCA apurou que o autor do homicídio foi detido por seguranças de uma universidade que fica nas proximidades. A ocorrência está em andamento. Mais informações a qualquer momento.

Leia Também