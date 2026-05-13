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quarta, 13 de maio de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

13 Mai 2026 - 10h11Por Jéssica C.R.
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Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: José Cláudio Pereira de Souza

Faleceu dia 13/05/26 às 02:23 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Pasqua Montanari de Souza e os filhos: Stefany c/c Lucas, Ingrid, solteira, Jeferson, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/05/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/01/1952.

 

A Senhora: Maria Helena da Silva Cândido

Faleceu dia 10/05/26 às 16:00 horas em Matão com 67 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Donizete Cândido e os filhos: Rafael, Mário, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/05/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/10/51958.

 

O jovem: Tariqui da Silva Thomaz

Faleceu dia 10/05/26 às 12:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 21 anos de idade.

Era solteiro, filho de Gilcélio Thomaz e Ana Cristina Ferreira da Silva,familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/05/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 26/03/1970.

 
 
 
 

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