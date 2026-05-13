Funerária Fernandes informa convites de missa

Funerária Fernandes -
Convite de Missa de 7º dia À família da Sra. ADEILDE PEREIRA SILVA DOMINGUES
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 16/05/2026, Sábado, às 19:00 horas na Igreja São Judas Tadeu.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
Convite de Missa de 7º dia À família da Sra. REGINA HELENA DAREZZO
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 15/05/2026,Sexta-feira, às 19:00 horas na IGREJA SANTO ANTÔNIO NA VILA PRADO
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.