Funerária Fernandes informa convites de missa

Convite de Missa de 7º dia À família da Sra. ADEILDE PEREIRA SILVA DOMINGUES

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 16/05/2026, Sábado, às 19:00 horas na Igreja São Judas Tadeu.