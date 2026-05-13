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quarta, 13 de maio de 2026
Obituário

Funerária Fernandes informa convites de missa

13 Mai 2026 - 10h09Por Jéssica C.R.
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Funerária Fernandes - Funerária Fernandes -
Convite de Missa de 7º dia À família da Sra.  ADEILDE PEREIRA SILVA DOMINGUES
 
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 16/05/2026, Sábado, às 19:00 horas na Igreja São Judas Tadeu.
 
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
 
 
 
Convite de Missa de 7º dia À família da Sra.  REGINA HELENA DAREZZO
 
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 15/05/2026,Sexta-feira, às 19:00 horas na IGREJA SANTO ANTÔNIO NA VILA PRADO
 
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

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