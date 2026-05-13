NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alvaro Luiz Nery, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 12/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Nilce Ap. Zorzenon Nery.

Deixa sua filha: Patrícia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/05/2026 das 07:00 às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 11:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Alvaro Luiz Nery.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/97292

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Edma Apparecida Modolo Fernandes da Silva, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 12/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Marcelo e Alessandra, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/05/2026 das 10:00 às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Edma Apparecida Modolo Fernandes da Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/97301



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Encarnação Martinez Lima, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 12/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Vladimir, Luiz Roberto (in memoriam) e João (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/05/2026 das 12:00 às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Encarnação Martinez Lima.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/97433

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