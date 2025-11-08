(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

08 Nov 2025 - 09h42
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Beatriz de Abreu Ladeira

Faleceu dia 07/11/25 às 19:00 horas em São Carlos com 101 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/11/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1924.

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h14 - 08 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do bebê Benício Rodrigues Vieira Santos
Obituário07h48 - 08 Nov 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do bebê Benício Rodrigues Vieira Santos

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do Sr. Francisco Poderoso
Obituário16h07 - 07 Nov 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento do Sr. Francisco Poderoso

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário16h04 - 07 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário12h58 - 07 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias