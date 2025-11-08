Nova Funerária -
A Senhora: Beatriz de Abreu Ladeira
Faleceu dia 07/11/25 às 19:00 horas em São Carlos com 101 anos de idade.
Era solteira e deixa familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 08/11/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 05/08/1924.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.