A Senhora: Beatriz de Abreu Ladeira

Faleceu dia 07/11/25 às 19:00 horas em São Carlos com 101 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/11/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1924.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Elisa de Mattos de Risso

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/11/2025 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

