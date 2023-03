Visitantes levam a melhor na segunda rodada da Central League

Central League reúne equipes da região em bons jogos nas categorias de base - Crédito: Divulgação

Com a realização de bons jogos, teve continuidade sábado, 11, a Central League, competição que envolve equipes de base de toda a região e é organizada pela Liga Desportiva de São Carlos. Na oportunidade foi realizada a segunda rodada da fase de classificação.

Em São Carlos, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, o Flamingo recebeu o Apafug/Rions Guariba nas categorias sub14 e sub16 e após dois bons jogos, os visitantes saíram com expressivas vitórias, sendo 5 a 2 no sub14 e 3 a 0 no sub16.

Em Gavião Peixoto, o time da casa recebeu a visita de Ibaté que levou a melhor e no sub14 venceu por 3 a 1 e no sub16, por 2 a 1.

Em Descalvado, aconteceu a única vitória dos anfitriões, com o time da casa fazendo 3 a 0 no Salesianos/Chuteira de Ouro de São Carlos no sub14. Na última partida do dia em Bocaina, na sub16, o Salesianos/Chuteira de Ouro São Carlos venceu o time da casa pelo placar de 2 a 0.

A competição continua nesta quarta-feira, 15, onde Gavião Peixoto recebe nas categorias sub14 e sub16, a partir das 19h15 a Adesm de São Carlos fechando a segunda rodada da competição.

