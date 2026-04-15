Mult Sport celebra 30 anos de história e projeta futuro promissor na formação esportiva

A Mult Sport alcança um marco significativo: três décadas dedicadas à formação de atletas e ao desenvolvimento humano por meio do esporte. Ao longo desses 30 anos, a instituição se consolidou como uma das principais referências da região, construindo uma trajetória marcada por trabalho, dedicação e transformação de vidas.

Mais do que números ou títulos, a história da Mult Sport é composta por experiências vividas dentro e fora de campo. São milhares de treinos realizados, jogos disputados e sonhos que começaram de forma simples, mas ganharam força ao longo do tempo.

Para aqueles que passaram pela instituição, a conexão vai além da prática esportiva. A Mult Sport representa um espaço onde valores são ensinados, amizades são criadas e histórias pessoais ganham novos capítulos. Cada aluno, família e profissional que fez parte dessa jornada contribuiu para a construção de um legado sólido e reconhecido.

Ao celebrar seus 30 anos, a Mult Sport reforça seu compromisso com o futuro. Com a mesma essência que marcou sua origem, a instituição segue investindo na formação de novas gerações, unindo esporte, educação e desenvolvimento humano.

A comemoração do aniversário simboliza não apenas o reconhecimento de uma trajetória construída com consistência, mas também o início de novos ciclos.

Afinal, para quem vive essa história, fica claro: a Mult Sport não é apenas um espaço esportivo — é onde histórias começam. E continuam.

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