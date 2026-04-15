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quarta, 15 de abril de 2026
Esportes

Equipe de vôlei de Ibaté entra em quadra para amistoso preparatório

15 Abr 2026 - 12h19Por Jessica Carvalho R.
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Imagem ilustrativa de jogo de vôlei - Crédito: FreepikImagem ilustrativa de jogo de vôlei - Crédito: Freepik

A noite desta quarta-feira promete movimentar o esporte em Ibaté. A partir das 19h, o Ginásio Municipal Donato Rocitto recebe um amistoso de vôlei feminino entre as equipes Vôlei Ibaté e Integra Vôlei.

A partida faz parte da preparação da equipe da casa para futuras competições e será uma oportunidade importante para as atletas colocarem em prática tudo o que vem sendo trabalhado nos treinamentos. O confronto também reforça o compromisso com o fortalecimento do esporte no município.

Os treinamentos da equipe fazem parte das modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, que tem investido no incentivo à prática esportiva e no desenvolvimento de atletas locais.

O amistoso será realizado no Ginásio Municipal Donato Rocitto, localizado na Rua Ângelo Peruci, ao lado do Campo Municipal. A entrada é gratuita, e a população está convidada a prestigiar e torcer pelo time da cidade em mais um importante momento do esporte ibateense.

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