(16) 99963-6036
quarta, 15 de abril de 2026
Paulistão A4 Rivalo 2026

Ingressos a R$ 10 para Grêmio São-Carlense x Barretos; técnico pede apoio da torcida no Luisão

15 Abr 2026 - 14h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
O estádio Luisão receberá os jogos a partir do dia 3 de janeiro - O estádio Luisão receberá os jogos a partir do dia 3 de janeiro -

Os ingressos antecipados para a partida entre o Grêmio São-Carlense e o Barretos já estão à venda por R$ 10, e a expectativa é de bom público no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão), em São Carlos. O confronto acontece no domingo (19), às 10h, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista A4.

No primeiro jogo entre as equipes, o placar terminou empatado, deixando a decisão totalmente aberta. Com o regulamento da competição, o Grêmio São-Carlense precisa de um novo empate para garantir a classificação à semifinal, o que aumenta a importância do apoio da torcida jogando em casa.

Os ingressos promocionais estão disponíveis até quinta-feira (17) e podem ser adquiridos de forma online pelo site saocarlense.soudaliga.com.br, selecionando a opção de sócio.

O técnico Danilo Sacramento destacou a importância da presença dos torcedores e reforçou que o apoio nas arquibancadas pode ser determinante para o resultado.

“Vai lá, lota o Luisão, domingo às 10 horas da manhã, para a gente conseguir o nosso objetivo com vocês lá nos apoiando, nos incentivando, que é importantíssimo. Nossa equipe tem uma defesa bastante sólida, soubemos sofrer, mas também soubemos atacar e agora é focar no próximo jogo, porque não tem nada decidido ainda. A equipe tem que seguir em frente, descansar, treinar, trabalhar e chegar domingo às 10 horas da manhã bem fisicamente e mentalmente para decidir em casa e levar o resultado”, afirmou o treinador.

Leia Também

Mult Sport celebra 30 anos de história e projeta futuro promissor na formação esportiva
Esportes15h29 - 15 Abr 2026

Mult Sport celebra 30 anos de história e projeta futuro promissor na formação esportiva

Equipe de vôlei de Ibaté entra em quadra para amistoso preparatório
Esportes12h19 - 15 Abr 2026

Equipe de vôlei de Ibaté entra em quadra para amistoso preparatório

Judocas brilham em Inter-Regional e garantem vagas na final do Paulista
Esportes18h52 - 14 Abr 2026

Judocas brilham em Inter-Regional e garantem vagas na final do Paulista

São Carlos brilha na paranatação e fatura 44 medalhas no Paulista de Inverno
Esportes16h48 - 14 Abr 2026

São Carlos brilha na paranatação e fatura 44 medalhas no Paulista de Inverno

Atletas de Ibaté conquistam títulos no Campeonato Paulista de Karatê
Esportes07h26 - 12 Abr 2026

Atletas de Ibaté conquistam títulos no Campeonato Paulista de Karatê

Últimas Notícias