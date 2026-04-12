Atletas de Ibaté conquistam títulos no Campeonato Paulista de Karatê

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Na sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, atletas da equipe de karatê da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo (SECULT) de Ibaté participaram do primeiro dia das finais do Campeonato Paulista de Karatê, uma das maiores competições da modalidade no estado, que conta com 2.156 participações.



Os representantes de Ibaté tiveram excelente desempenho e já garantiram importantes conquistas. O atleta Hebert Paiva sagrou-se campeão na categoria sub-21 +84 kg. Já a atleta Lívia Santos conquistou o título na categoria Sênior até 50 kg, tornando-se bicampeã paulista.



Outro destaque foi a jovem promessa Júlia Alves, de apenas 17 anos, que estreou na categoria sub-21 e, mesmo enfrentando atletas mais experientes, de até 21 anos, conquistou o vice-campeonato paulista na categoria +68 kg.



A delegação de Ibaté segue na competição e retorna neste sábado para São Bernardo do Campo com mais quatro atletas das categorias Júnior e Cadete: Heloísa Thomazzi, Rhuan Francisco, Weverton Araújo e Flávia Scopin, que também representarão o município nas próximas disputas.



A equipe agradeceu o apoio e toda a estrutura oferecida pela Secretaria de Esportes, destacando o suporte logístico disponibilizado pelo secretário Gilliard Nishihara e pelo subsecretário Djairo Lima, fundamentais para a participação dos atletas na competição.



Neste sábado, o campeonato continua com mais rodadas em outras categorias, também realizadas em São Bernardo do Campo.

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