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terça, 14 de abril de 2026
Esportes

São Carlos brilha na paranatação e fatura 44 medalhas no Paulista de Inverno

14 Abr 2026 - 16h48Por Jessica Carvalho R.
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São Carlos brilha na paranatação e fatura 44 medalhas no Paulista de Inverno -

A equipe LCN/Unimed São Carlos teve desempenho de destaque no Campeonato Paulista de Paranatação de Inverno – 4º Troféu Daniel Dias, realizado no último sábado (11) e domingo (12), em São Caetano do Sul, consolidando o município como uma das principais referências da modalidade no Estado.

Ao todo, a delegação são-carlense conquistou 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 15 de prata e 14 de bronze. O excelente resultado também garantiu importantes troféus: vice-campeã geral do Estado de São Paulo, vice-campeã na categoria Classe Baixa, vice-campeã na categoria Deficiente Visual, terceiro lugar na categoria Classe Alta, além do troféu de Honra ao Mérito concedido ao técnico Mitcho Bianchi.

O desempenho é fruto de um trabalho contínuo que alia treinos realizados na piscina da Fundação Educacional São Carlos (FESC) a um acompanhamento psicológico individualizado durante as competições, contribuindo para a evolução técnica e o alto rendimento dos atletas.

A participação da equipe contou com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, reforçando o compromisso de São Carlos com o fortalecimento do paradesporto e a promoção da inclusão por meio do esporte.

Antes do início das provas, o técnico Mitcho Bianchi foi homenageado pela Federação Aquática Paulista com o título de Benemérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à paranatação no Estado de São Paulo e em todo o Brasil.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, destacou a importância das conquistas.

“Esses resultados representam muito mais do que medalhas. Eles refletem o comprometimento, a superação e o trabalho sério que vem sendo desenvolvido em São Carlos. Temos orgulho de apoiar iniciativas como essa, que transformam vidas e colocam nosso município em posição de destaque no cenário estadual. Parabenizo todos os atletas, a comissão técnica e, em especial, o técnico Mitcho Bianchi, pela justa homenagem recebida, fruto de uma trajetória dedicada ao paradesporto.”

A conquista envolve o empenho de atletas, comissão técnica, familiares e parceiros, evidenciando a importância do trabalho conjunto para o desenvolvimento do paradesporto no município.

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