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sábado, 11 de abril de 2026
Paulistão A4

Grêmio São-Carlense arranca empate fora de casa e decide vaga em São Carlos

11 Abr 2026 - 06h19Por Da redação
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Grêmio São-Carlense arranca empate fora de casa e decide vaga em São Carlos - Crédito: Reprodução Crédito: Reprodução

O Grêmio São-Carlense conquistou um resultado importante na noite desta sexta-feira (10) ao empatar por 1 a 1 com o Barretos Esporte Clube, no estádio Fortaleza, em Barretos, pelo jogo de ida das quartas de final do Paulistão A4.

Mesmo atuando fora de casa, o time de São Carlos mostrou personalidade desde o início da partida, arriscando mais finalizações e buscando o controle do jogo. No entanto, quem abriu o placar foi o time mandante: Lucas Honório fez grande jogada individual e marcou um belo gol aos 20 minutos do primeiro tempo.

A reação do Grêmio São-Carlense não demorou. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na pequena área e Victor Pará aproveitou para empatar, garantindo um resultado valioso ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, o Barretos tentou pressionar, principalmente com bolas aéreas, e quase virou o jogo em cabeceio perigoso de David Silva. Já o Grêmio adotou uma postura mais cautelosa, apostando nos contra-ataques e priorizando a organização defensiva.

Com o passar do tempo, as defesas prevaleceram e o confronto perdeu intensidade, com poucas chances claras de gol. O time são-carlense soube administrar o empate até o apito final, saindo de campo com vantagem para a decisão.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (19), às 10h, no estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Grêmio São-Carlense garante vaga nas semifinais com um novo empate. Já o Barretos precisa vencer para avançar na competição.

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