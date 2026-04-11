São Carlos estreia em casa contra o Mogi Mirim no próximo sábado

O São Carlos Futebol Clube já conhece seu caminho na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão. A tabela do Grupo 2 foi definida, e a equipe fará cinco jogos no primeiro turno, com três partidas em casa e duas fora.

A estreia da Águia da Central será no dia 18 de abril (sábado), às 15h, no estádio Luís Augusto de Oliveira (Luisão), contra o Mogi Mirim.

Na sequência, o São Carlos enfrenta a Catanduvense fora de casa no dia 26 de abril (domingo), às 10h, em Catanduva.

Pela terceira rodada, o time volta ao Luisão no dia 2 de maio (sábado), às 15h, para encarar a Matonense.

Na quarta rodada, a equipe joga novamente fora, diante do Independente de Limeira, no dia 10 de maio (sábado), às 10h, em Limeira.

Encerrando o primeiro turno da fase de grupos, o São Carlos recebe a Santacruzense no dia 16 de maio (sábado), às 15h, mais uma vez no Luisão.

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