Sob o comando do são-carlense Dalla Déa, Seleção Brasileira é tricampeã do Torneio de Montaigu

Conquista veio de forma inédita, com três vitórias e um empate - Crédito: Créditos: Fabio Souza / CBF

Comandada pelo treinador são-carlense Guilherme Dalla Déa, a Seleção Brasileira Masculina Sub-16 conquistou pela terceira vez o título do Torneio de Montaigu, tradicional competição realizada na França desde 1976. O tricampeonato veio nesta segunda-feira (6), com uma vitória emocionante sobre Portugal por 1 a 0, gol de Rodrigo, de pênalti, em partida disputada no Estádio Maxime Bossis, em Montaigu.

O Brasil já tinha sido campeão em 1984 e 2022 e agora se tornou o país sul-americano com mais troféus do Torneio de Montaigu, superando a Argentina, detentora de dois títulos.

Para ganhar o tricampeonato, sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa, a Seleção estreou com empate na fase de grupos — 1 a 1 com a Costa do Marfim — e depois obteve duas vitórias: 1 a 0 sobre a China e 3 a 0 sobre a seleção anfitriã, a França. Credenciou-se, assim, como primeira do Grupo A para decidir com Portugal, que venceu o Grupo B, formado também por Japão, México e Peru.

“Estou muito feliz. A sensação de fazer o gol do título é incrível. Eu não tinha feito nenhum gol no torneio. Só tenho que agradecer a Deus. Foi um jogo muito difícil, muito acirrado, com muito duelo. É muito bom participar do Torneio de Montaigu, ajuda a formar a gente, dá experiência, a gente aprende muito”, disse Rodrigo, atleta do Vasco, artilheiro da decisão.

Organizada desde 1976, a competição se constituiu como um dos mais tradicionais e importantes torneios de base do mundo. A última edição da qual o Brasil tinha participado foi em 2022, quando a geração liderada por Luís Guilherme, Pedrinho e Endrick se sagrou campeã e quebrou um jejum de 38 anos.

Após o título da Copa 2 de Julho e da Conmebol Liga Evolução, certame que reuniu seleções sul-americanas, o técnico Guilherme Dalla Déa reforçou a importância de os atletas enfrentarem diferentes escolas mundiais de futebol. Nesta segunda-feira, depois da vitória sobre Portugal, ele exaltou a dedicação dos jogadores e o trabalho da comissão técnica.

“O Torneio de Montaigu é fantástico, com várias escolas diferentes. Muito bom para a formação e preparação desses jovens com foco no futuro da Seleção Brasileira. Nada melhor do que vivenciar jogos difíceis, complicados em alguns momentos. Mas eles entenderam. Muito importante enfrentar as escolas africana, asiática e europeia e sair vitorioso. Nossos atletas vão guardar isso na memória. A gente volta muito feliz para o Brasil, por todo o trabalho realizado pelos atletas e pela comissão técnica. Também gostaria de agradecer à CBF por ter proporcionado isso aos atletas”, disse Dalla Déa.

Capitão da Amarelinha, o zagueiro Miranda também fez questão de ressaltar a importância da conquista.

“Estava todo mundo muito comprometido e fizemos uma excelente partida contra Portugal. Nos preparamos muito para trazer esse título. É um torneio muito legal. A gente aprende com escolas e culturas diferentes, aprende novas características de jogo, novas formações, novas estruturas. Estamos todos muito felizes”, disse Miranda, atleta do São Paulo. (Com informações da Agência CBF)

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